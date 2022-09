DISNEY+ : Percy Jackson and the Olympians, un premier teaser timide pour la nouvelle adaptation des romans en série

Les films Percy Jackson : Le Voleur de foudre et Percy Jackson : La Mer des monstres avaient rencontré un beau succès en 2010 et 2013, mais la Fox n'avait pas donné suite aux adaptations des romans de Rick Riordan, qui comptait pourtant 5 tomes principaux (la Saga de la Colonie des Sang-Mêlé en compte bien plus). Logan Lerman et sa bande ne reviendront probablement jamais pour boucler cette franchise cinématographique, mais Disney a décidé de commander un reboot en série live-action pour Disney+ en 2020.

Sa production a bien avancé et il a été à même de diffuser un tout premier teaser lors de la D23 Expo ce week-end. Le projet s'appelle pour le moment Percy Jackson and the Olympians, reprenant le nom de la pentalogie papier, mais son titre français pourrait être différent. Il reprendra l'histoire du Demi-Dieu au départ, alors qu'il découvre qu'il est le fils illégitime de Poséidon et d'une humaine, et est envoyé à la Colonie des Sang-Mêlé pour maîtriser ses pouvoirs. Les plans sont encore peu nombreux, mais nous pouvons d'ores et déjà apercevoir Walker Scobell dans la peau du héros.

Aucune date de sortie n'est encore évoquée, mais le premier épisode pourrait ne pas être diffusé avant début 2024, à en croire une récente déclaration de Rick Riordan. D'ici là, vous pouvez visionner d'autres programmes sur Disney+, qui nous invite à profiter d'un premier mois d'abonnement à 1,99 € jusqu'au 19 septembre.