DISNEY+ : Percy Jackson aura droit à son reboot en série, le rêve des fans se réalise

Même s'ils n'ont pas eu l'aura d'un Harry Potter, d'un Le Monde de Narnia ou même d'un Hunger Games, les deux adaptations cinématographiques de Percy Jackson avaient fait leur petit effet la décennie passée. Les amateurs de récits pour jeunes adultes avaient en effet été fédérés autour de cette relecture libre et moderne des mythes de l'Olympe.



Les cinq romans dont les films sont tirés n'ont cependant pas tous été transformés en long-métrage, faute d'un succès suffisant, et n'étaient visiblement pas très fidèles aux ouvrages papier. Les fans militaient depuis pour un reboot et une adaptation complète de l'œuvre de Rick Riordan, et ils y auront droit ! Enfin, le projet est tout du moins lancé par Disney+ et l'auteur, qui vont nous proposer une série live-action dans les années à venir.

Percy Jackson - Tome 1 : Le voleur de foudre 7,5 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 7,5€. Salut les fans de Percy Jackson ! Au cours de la dernière décennie, vous avez travaillé dur pour défendre une adaptation fidèle à l'écran du monde de Percy Jackson. Certains d'entre vous ont même suggéré que ce serait une excellente série pour Disney+. Nous ne pouvions pas être plus d'accord ! Nous ne pouvons pas en dire beaucoup plus à ce stade, mais nous sommes très enthousiastes à l'idée de réaliser série live-action de la plus haute qualité, suivant le scénario de la série originale de cinq livres de Percy Jackson, en commençant par Le Voleur de Foudre dans la saison un. Soyez assurés que Becky et moi serons impliqués en personne dans tous les aspects du projet. Il y aura beaucoup plus d'informations à l'avenir, mais pour l'instant, nous avons beaucoup de travail à faire ! Préparez-vous, demi-dieux. Ça va être une course fantastique et excitante !

La première saison se basera donc sur le premier tome, Le Voleur de Foudre : tâche désormais au public (et à la qualité) d'être au rendez-vous pour que les quatre suivants soient ensuite adaptés. Le projet n'en est malheureusement qu'à ses débuts, alors ne vous attendez pas à des nouvelles sur les producteurs, réalisateurs ou acteurs avant des années. D'ici là, tous les rêves de fans sont permis.

Lire aussi : Disney+ : les sorties de la semaine en France avec la suite du making of de The Mandalorian, Marvel's Runaways saison 2...