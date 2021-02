DISNEY+ : Falcon et le Soldat de l'Hiver, duel de regards intense et scènes inédites dans la bande-annonce du Super Bowl

La Phase 4 du Marvel Cinematic Universe a débuté en ce début d'année avec la diffusion de la première série exclusive à Disney+, WandaVision. Ce n'est qu'un début et bien d'autres productions sont dans les cartons, tandis que d'autres ont déjà été filmées et auront droit à une diffusion dans les semaines et mois à venir. C'est le cas de Falcon et le Soldat de l'Hiver, qui a eu droit à une nouvelle bande-annonce lors du Super Bowl 2021.

Bande-annonce VOSTFR

Ce nouvel aperçu reprend évidemment des plans du premier trailer, tout en dévoilant quelques éléments du scénario qui nous attend. Ainsi, le Baron Zemo (Daniel Bruhl) reprendra du service et compte bien achever ce qu'il avait commencé dans Civil War, à savoir anéantir les super-héros. Dans un monde apparemment plongé dans le chaos et qui n'a plus de Captain America, Falcon (Anthony Mackie) et Bucky Barnes (Sebastian Stan) vont ainsi devoir apprendre à faire équipe, et ce ne sera visiblement pas une mince affaire... Ils pourront également compter sur Sharon Carter (Emily VanCamp) que nous découvrons en action.

Bande-annonce VF

La diffusion de Falcon et le Soldat de l'Hiver débutera le 19 mars prochain sur Disney+, dont l'abonnement coûte actuellement 6,99 € par mois ou 69,99 € à l'année, mais qui va bientôt augmenter !

