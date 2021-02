DISNEY+ : Falcon et le Soldat de l'Hiver, la tension montre d'un cran avec 2 publicités intenses

Après WandaVision et avant Loki, Marvel Studios et Disney+ nous donnent rendez-vous le 19 mars pour découvrir Falcon et le Soldat de l'Hiver. Cette série de 6 épisodes avec Anthony Mackie et Sebastian Stan dans les rôles principaux les opposera au Baron Zemo campé par Daniel Bruhl, déjà aperçu dans le Marvel Cinematic Universe.

Si les précédentes bandes-annonces ne vous ont pas suffi, de nouvelles vidéos promotionnelles viennent faire remonter la hype à quelques semaines de la diffusion. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose de neuf à se mettre sous la dent dans ces publicités d'à peine 30 secondes, mais ces condensés de scènes intenses, entre fusillades, punchlines et vol à toute vitesse dont le successeur de Captain America a le secret, ont le mérite de nous remettre dans le bain.

