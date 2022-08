Mortal Kombat Legends: Snow Blind, un 3e film d'animation centré sur Kenshi officialisé par un trailer

Pour changer un peu des longs-métrages DC Comics, Warner Bros. Animation s'est intéressé à la licence Mortal Kombat, pour laquelle il a déjà livré deux films : Scorpion’s Revenge et Battle of the Realms. Si vous les aviez appréciés, bonne nouvelle, un troisième a été produit et il s'appelle Mortal Kombat Legends: Snow Blind.



Il nous racontera cette fois une histoire centrée sur Kenshi, dont le village natal va subir une attaque par Kano et ses sbires, le rendant aveugle et impuissant. Animé par la vengeance, il va s'entraîner auprès de Sub-Zero pour pouvoir retourner au combat et se défaire de sa némésis. Le casting des comédiens de doublage et personnages n'a pas encore été officialisé, mais Kabal, Kira, Kobra, Erron Black, Shang Tsung et Tremor peuvent déjà tous être aperçus dans la première bande-annonce.

Mortal Kombat Legends: Snow Blind n'a pas encore de date de sortie, mais il sera disponible en Blu-ray et VOD d'ici la fin d'année 2022. D'ici là, Mortal Kombat Legends: Battle of The Realms est disponible en Blu-ray à partir de 11,51 € sur Amazon.fr.