Mortal Kombat Legends: Cage Match, premier trailer sanglant pour le 4e film d'animation à l'ambiance 80s

Après Scorpion's Revenge, Battle of the Realms et Snow Drop, Warner Bros. Animation prépare un quatrième film autour de la licence Mortal Kombat. Il s'appelle Mortal Kombat Legends: Cage Match et a eu droit à son tout premier trailer au détour de la San Diego Comic-Con de cette semaine.

La star sera bien évidemment Johnny Cage, acteur de blockbusters d'action des années 80 dont la carrière va prendre un tournant lorsque sa co-star Jennifer Grey (doublée par la véritable actrice de Dirty Dancing du même nom) va disparaître dans des circonstances mystérieuses qui vont le rapprocher du monde des combats occultes. Aux côtés d'autres guerriers cultes, il va ainsi devoir se lancer dans une quête sanglante et musclée pour sauver le monde, à l'ambiance visuellement rétro.

Casting vocal via IGN Joel McHale (Animal Control, Community) en Johnny Cage

Jennifer Grey (Dirty Dancing, Red Oaks) en elle-même

Dusan Brown (Ma Rainey’s Black Bottom) en Chuck Golden

Grey DeLisle (Teen Titans Go!) en Kia

Robin Atkin Downes (Luck, DC Showcase: Constantine – The House of Mystery) en Shinnok

Zehra Fazal (Beavis and Butt-Head Do the Universe) en Jataaka

Gilbert Gottfried (Aladdin, Royal Crackers) en David Doubldy

Kelly Hu (Arrow, X2: X-Men United) en Ashrah

Matt Yang King (Elemental) en Concierge

Phil LaMarr (Futurama) en Brian Van Jones

Matthew Mercer (Resident Evil: Death Island) en Director/Bully

Dave B. Mitchell (Call of Duty) en Raiden

Armen Taylor (Justice Society: World War II) en Master Boyd

La date de sortie de Mortal Kombat Legends: Cage Match a au passage été calée au 17 octobre 2023 et il sera comme toujours proposé exclusivement en VOD ou en Blu-ray.