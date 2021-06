Green Hell VR : nouvelle vidéo de gameplay et précisions concernant le développement sur les différentes plateformes

Nous vous dévoilions, il y a peu, de nouvelles images du portage de Green Hell sur Oculus Quest et aujourd'hui nous en apprenons davantage grâce aux annonces de l'Upload VR Showcase 2021. L'évènement a amené avec lui son lot de nouveautés et d'annonces croustillantes, et l'une d'elles a été effectuée durant l'interview du studio Incuvo, en charge du portage de la version VR du jeu de survie. La nouvelle vidéo de gameplay nous dévoile quelques images dans lesquelles nous en découvrons un peu plus sur les mécaniques de crafting et de construction d'habitations, l'utilisation de l'inventaire par le biais d'un sac à dos ou encore du calepin et des notes glanées à droite et à gauche.



Les informations ne sont pas légion, néanmoins, nous en savons plus sur la façon dont le portage est développé. Prévu sur les plateformes PC VR et Oculus Quest, Incuvo nous explique que le développement s'effectue par deux équipes distinctes. C'est une très bonne nouvelle, cela permet aux développeurs de se concentrer sur le meilleur que la plateforme a à offrir. Ici, pas de concession ou de développement au rabais pour satisfaire tout le monde. Deux équipes donc, avec une façon de travailler qui leur est propre et pourtant la même ligne directrice : le meilleur support possible en réalité virtuelle afin que le ressenti et les interactions en jeu soient les plus naturelles et crédibles, que ce soit sur les versions PC VR ou Oculus Quest.

L'accent sera mis sur les interactions du joueur pour les rendre les plus naturelles et intuitives possible. La difficulté du jeu viendra en grande partie de votre adaptation à cette jungle hostile, de votre débrouillardise, de votre apprentissage des plantes et des techniques de survie.

