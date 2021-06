Green Hell VR : screenshot wednesdays #2, de nouvelles images en attendant la sortie

La série screenshot wednesdays du jeu Green Hell VR continue comme promis avec cette fois-ci de nouvelles images tirées de la version PC VR. La première itération de l'évènement nous avait présenté des images de la version Oculus Quest et nous étions plutôt satisfaits du résultat compte tenu de la puissance de la puce mobile (Snapdragon 835) embarquée dans le Quest 1.

Son pendant PC VR se montre moins avare en détails. Il ne fait aucun doute que la version à destination de nos ordinateurs fait la part belle aux graphismes et à la profusion d'éléments visuels. Nous y découvrons des environnements chargés de végétation et baignés de lumière. Les textures sont évidemment plus fines, présentent plus de polygones et moins d'aliasing, mais c'est surtout le nombre d'éléments affichés qui fait la différence. L'ensemble est très travaillé et ressemble en tout point à son homologue sur écran plat, de quoi gâter nos mirettes. Pour le reste, il semblerait que les images aient été elles aussi prises près d'un cours d'eau.

