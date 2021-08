Green Hell VR : screenshot wednesdays #7, de nouvelles images de la version PC VR

La série screenshot wednesdays du jeu Green Hell VR continue comme promis avec cette fois encore de nouvelles images tirées de la version PC VR. La chasse est de nouveau à l'honneur et nous ne creuserons pas cette fois le sujet. Tout juste pouvons-nous imaginer à qui la lance de fortune est destinée. Vu la taille du projectile, il devrait s'agir d'un gros poisson ou d'un crocodile.

Ce qui nous intéresse sur cette nouvelle itération des screenshot wednesdays, c'est la météo. Jusqu'alors, nous n'avions que des images tirées de belles journées ensoleillées, mais néanmoins humides passées en pleine jungle. Cette fois le temps est capricieux et des trombes d'eau tombent du ciel. La météo en réalité virtuelle renforce énormément l'immersion et l'effet d'oppression dans cette forêt dense et dangereuse. Nous imaginons à quel point une pluie battante peut jouer sur les nerfs. L'eau ça mouille, ce n'est une nouvelle pour personne et c'est aussi l'ennemi du feu. Survie oblige, l'aventurier que nous sommes doit cependant tirer parti de ces aléas et garder ses constantes vitales dans le vert. Se trouver un bel abri est donc plus que nécessaire pour pouvoir manger sans s'intoxiquer et se réchauffer. Inversement, la pluie peut jouer en notre faveur. Si aucun point d'eau n'est disponible à proximité ou que l'endroit est infesté de piranhas et de sangsues, il sera nécessaire de créer un collecteur d'eau de pluie ou tout simplement se servir de noix de coco comme de bols.

