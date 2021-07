Green Hell VR : screenshot wednesdays #6, de nouvelles images de la version Oculus Rift

La série screenshot wednesdays du jeu Green Hell VR continue comme promis avec cette fois de nouvelles images tirées de la version Oculus Rift. Le registre est donc différent des dernières itérations de l'évènement puisque les images sont tirées de la version PC VR. Elles ne sont pour vous comme pour nous pas vraiment une découverte. La version PC du jeu existe depuis longtemps sur Steam. Nous savons donc ce qu'il en retourne en termes de graphismes. C'est surtout le gameplay et l'intégration de la réalité virtuelle qui nous intéresse.



Le dernier jet sur cette plateforme est à retrouver ici. Nous en avions pris plein la vue. Nous nous trouvions au pied d'un cours d'eau, l'occasion de faire le point sur les différences graphiques par rapport à la version dédiée aux Oculus Quest 1 et 2.

Nous avons pu dernièrement découvrir des images de chasse sur les casques autonomes. Il en est de même aujourd'hui sur la version PC VR. Comparativement aux Oculus Quest, le titre à destination des ordinateurs est beaucoup plus fourni niveau végétation et effets lumineux. Traquer sa proie ou son ennemi n'est ici pas une mince affaire tant la flore est dense. C'est donc à l'arc que nous retrouvons notre personnage. Nous savons à quel point cette arme est agréable à prendre en main en réalité virtuelle quand les animations et interactions sont développées pour ce support. Les développeurs annonçaient leur désir de proposer la meilleure expérience VR possible. Nous espérons donc que ce sera le cas.

La deuxième scène nous emmène dans un campement ennemi à en juger par le matériel qui s'y trouve. Nous sommes armés d'un couteau de fortune en os d'une défunte dépouille. Nous espérons que la réalité virtuelle prendra tout son sens dans ces phases d'approche en milieu hostile en nous impliquant physiquement pour nous cacher par exemple.

