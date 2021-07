Green Hell VR : screenshot wednesdays #4, de nouvelles images de la version Oculus Quest

La série screenshot wednesdays du jeu Green Hell VR continue comme promis avec cette fois encore de nouvelles images tirées de la version Oculus Quest. La dernière fois, nous avions quitté le cours d'eau pour rejoindre la jungle. Nous apercevions au loin de grandes falaises, de quoi espérer un peu de verticalité, et c'est bien le cas dans cette nouvelle itération, car nous prenons de la hauteur. Du haut de notre perchoir, nous avons accès à un point de vue plutôt sympa sur la chaîne montagneuse qui nous entoure. En contre-bas nous distinguons ce qui s'apparenterait à un cours d'eau ou une cascade. La profondeur est difficile à estimer sur une image plane... Nous apercevons encore ici des perroquets.

Nous continuons de nous enfoncer dans la jungle et la végétation se densifie, mais le sol reste par endroit dénué d'herbe, une concession nécessaire par rapport à son homologue PC VR afin de garder de bonnes performances. Pour autant, la flore ne semble pas tellement variée en cet endroit, nous retrouvons les espèces végétales déjà croisées. La visibilité diminue et la progression ne s'annonce pas des plus aisées. Nous devons serpenter entre les buissons, les hauts massifs et troncs d'arbres jonchés sur le sol.

Nous voulions un peu de gameplay et nous avons été entendus. Sur la dernière image, nous assistons à une scène de chasse à l'arc. La proie semble être un sanglier ou un capybara. Ça tombe bien, ces péripéties nous ont ouvert l'appétit. Ce soir ce sera barbecue ! L'animal semble être de dos et notre approche se fait dans la discrétion. Il s'agirait d'une base essentielle dans la survie en cette terre hostile. Patience, prudence et persévérance donc, car « pas de capybara = pas de repas ». Nous n'avons pour l'instant rien rencontré de comestible, si ce n'est des perroquets (est-ce que ça se mange ?) et les bananes et noix de coco ne sont pas légion dans cette partie de la carte. Il ne faut ici pas faire le difficile, car nous devons veiller à notre santé physique et mentale et garder nos constantes à la hausse.

Pour la deuxième fois dans la série des screenshot wednesdays, nous apercevons le bras du joueur. Nous sommes à priori équipés d'une montre et d'un bracelet. Nous rappelons que Green Hell fait la part belle à l'artisanat. Peut-être en verrons-nous davantage lors de la prochaine itération ?

Concernant notre spéculation sur l'implémentation du rendu fovéal fixe, il ne fait plus aucun doute qu'il sera présent, tout du moins sur la version Oculus Quest 1. Son petit frère le Quest 2 étant plus puissant, en fera peut être l'impasse.

Rendu fovéal fixe : L’œil ne voit réellement de manière détaillée que sur une infime partie du champ de vision, c’est ce que nous appelons la vision centrale. Le reste du champ de vision correspond à la vision périphérique. Cette dernière, moins précise, est nettement plus floue et moins détaillée que la vision centrale. Pourquoi donc rendre en haute résolution tout l’écran si nos yeux ne voient net qu'au centre du champ de vision ? En partant de ce constat, cette technique consiste à rendre en haute résolution uniquement la zone où notre œil fait sa mise au point tout en dégradant fortement la qualité de l’image en périphérie du centre, de manière à économiser des ressources graphiques.

En zoomant sur les images ci-dessous, nous nous apercevons que les détails hors encadré rouge sont beaucoup plus pixélisés qu'au milieu. La résolution en périphérie est nettement plus basse que dans la zone centrale où nos yeux se concentrent en réalité virtuelle. Nous tenons à rappeler que ce procédé est utilisé dans de nombreux de jeux VR sur Oculus Quest afin d'optimiser les performances.

