Green Hell VR : screenshot wednesdays #3, de nouvelles images de la version Oculus Quest

La série screenshot wednesdays du jeu Green Hell VR continue comme promis avec cette fois-ci de nouvelles images tirées de la version Oculus Quest. La première itération de l'évènement nous avait présenté des images de cette dernière version et le résultat était fort satisfaisant. C'est aujourd'hui encore le cas.

Nous suivions un cours d'eau dans le premier épisode et, cette fois, nous retournons dans la jungle, armé d'une pierre aiguisée. Nous découvrons ce qui constitue la faune sauvage des environs en assistant à l'envol d'un groupe de perroquets. Il n'y aura donc pas que des bêtes hostiles. Nous pouvons aussi apercevoir au loin les flancs de hauts plateaux. Le rendu est encore ici de bonne facture, l'éclairage et les ombres étirées nous suggèrent une fin d'après-midi avec un ciel légèrement nuageux tirant vers le rosé d'un coucher de soleil. Les reflets de l'eau sont plus mis en avant que lors du premier épisode et l'agitation de l'eau rend le tout vraiment crédible. Nous avons hâte de découvrir de nouveaux environnements, comme les campements, la montagne ou les étangs. Nous aimerions aussi quelques images de gameplay comme le crafting, la chasse et le combat.

En analysant les captures d'écran de plus près, il semblerait que le jeu utilise le rendu fovéal pour préserver les ressources des Oculus Quest. Ce procédé permet de garantir une certaine fluidité tout en assurant un niveau de détails offrant des textures plus fines et détaillées au centre de l'écran au détriment du rendu sur le pourtour (plus pixélisé) afin d'économiser de la puissance. C'est le mécanisme est utilisé dans certains jeux graphiquement gourmands comme Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge dans certaines scènes très demandeuses. L'œil perçoit une image nette uniquement en son centre, c'est le point de netteté ou sweet spot. Ce qui est en périphérie n'a donc pas le focus et est naturellement flou. Le rendu fovéal tend à reproduire cet artifice.

