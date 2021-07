Green Hell VR : screenshot wednesdays #5, de nouvelles images de la version Oculus Quest

La série screenshot wednesdays du jeu Green Hell VR continue comme promis avec cette fois encore de nouvelles images tirées de la version Oculus Quest. La dernière fois, nous avions pris de la hauteur pour chasser le capybara. Aujourd'hui nous nous rapprochons d'un campement, sûrement notre camp de base et d'une source d'eau, toujours accompagné de nos compagnons les perroquets.

Choisir le bon spot n'est pas une mince affaire, mais le mieux est de se fabriquer un toit près d'une source d'eau. En effet, c'est une réserve inépuisable de boue, très utile pour la fabrication des briques nécessaire à toute villa indigène. C'est aussi une aubaine pour les pêcheurs du dimanche ou tout simplement pour se reposer au frais et piquer une tête. Cependant, attention aux crocodiles... La clairière est plutôt dégagée et bordée d'arbres. Nous y retrouvons ce qui s'apparente à des palmiers ou des bananiers. C'est donc le coin idéal, car pour construire notre abri, nous aurons besoin de grandes feuilles en guise de toit et de bois pour la carcasse. Il nous servira aussi à nous chauffer, nous préparer de bonnes brochettes de piranhas, mais aussi nous éclairer et faire fuir les prédateurs ainsi que les insectes.

C'est toujours une bonne surprise de voir ce que l'Oculus Quest a dans le ventre. Si nous nous référons à l'image de l'étendue d'eau, nous ne pouvons qu'applaudir le travail réalisé. Les lieux fourmillent de détails, et ce même au loin. La distance d'affichage est tout simplement impressionnante pour la machine. Nous voyons au loin du lierre sur les falaises et des bosquets. Le tout semble plutôt net. Les textures, même à plusieurs dizaines de mètres, ne sont pas baveuses. De même les ombres sont rendues dans toute la scène. Pour ce qui est de l'eau, les reflets sont toujours de la partie et, par transparence, nous pouvons apercevoir les racines des énormes nénuphars peuplant le point d'eau, mais aussi les algues sous la surface. Nos yeux aguerris n'ont cependant pas détecté la présence de poissons. Il semblerait qu'aucune concession ne soit faite ici. Nous sommes clairement dans un tout autre registre que ce que propose A Townhip Tale dans sa version autonome, pour autant les enjeux de performance ne sont pas les mêmes.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.