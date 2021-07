Township Tale : comparaison des graphismes PC VR vs Oculus Quest et gameplay à la clé

Développé à l'origine pour le PC VR, A Township Tale débarque officiellement le 15 juillet 2021 sur l'Oculus Quest. Nous n'avions jusqu'alors que peu d'informations sur le rendu visuel de son adaptation sur les machines autonomes, c'est pourquoi le studio Alta nous propose une vidéo comparative avec la version PC VR. Mais à quoi devons-nous nous attendre ?

Eh bien, à la douche froide... La version à destination des Oculus Quest souffre d'un gros downgrade graphique. De très nombreux effets visuels ont été relégués au placard, les textures, déjà simplistes, sont quasiment inexistantes pour ne laisser la place qu'à des nuances de couleurs saturées, tel un jeu en pastel. Les effets de lumière n'existent pas, les environnements paraissent sans vie et cette version fera face au clipping avec des textures et éléments visuels qui se chargent d'un coup lors de notre progression. Nous sommes vraiment étonnés de voir à quel point le bât blesse. Ces derniers temps, les Oculus Quest se targuent de proposer du contenu plutôt riche graphiquement et en effets visuels, comme le dernier Sniper Elite VR ou encore Green Hell.

Cependant le studio se défend de cette coupe graphique avec de nombreux arguments. Il est un fait, que la qualité d'un jeu tient surtout en son gameplay. Il doit être cohérent, proposer des contrôles à la hauteur de ce que la réalité virtuelle est en droit de proposer aujourd'hui. Il doit aussi offrir un univers riche et qui tient la route, une histoire bien ficelée, des mécaniques bien pensées, etc. Les graphismes arrivent en général en second plan et sont la cerise sur le gâteau. Il ne faut pas confondre patte graphique/artistique avec qualité graphique. Les développeurs ont fait le choix assumé du low-poly coloré. Certains jeux proposent à l'inverse des graphismes époustouflants, mais sont pour autant creux, avares en contenu, mal pensés et truffés de bugs. Deuxièmement, A Township Tale est un jeu en monde ouvert et multijoueur. Ce dernier point n'est pas des moindres, il s'agit donc de faire interagir ensemble et en temps réel chaque élément sur toutes les machines, que ce soit des effets physiques, lumineux ou bien nos déplacements.

Le choix pour A Township Tale est donc de proposer un jeu équivalent en tout point à son homologue sur PC VR afin de garder les mêmes mécaniques et possibilités, tout en conservant de bonnes performances, une fluidité et donc un nombre d'images par seconde aussi satisfaisant que possible pour obtenir la meilleure expérience.

Sans surprise, les effets les plus énergivores ont donc été mis de côté. Le jeu propose sur PC VR un éclairage dynamique qui réagit à l'heure en jeu. Ainsi, les ombres se déplacent en fonction de l'avancement de la journée. Ce dernier et les effets lumineux, tels les éclairages dynamiques des torches, ont été supprimés, de même que la transparence de certains éléments. L'herbe a elle aussi disparu. Le studio indique vouloir tenir une distance d'affichage optimale afin de garder au loin les repères visuels, monde ouvert oblige. Cependant, pour ne pas faire s'effondrer les performances en jeu, les textures et décors en second et arrière-plans sont effacés pour ne laisser que des formes géométriques sombres. Espérons que les joueurs s'en accommoderont, car le titre a vraiment beaucoup à offrir. L'habit ne fait pas le moine, pensez donc à un certain Minecraft.

Et pour finir, voici une vidéo d'une quinzaine de minutes présentant le gameplay sur la version Oculus Quest. Si vous aviez encore un doute, l'essence du jeu a bien été gardée telle quelle.





A Township Tale est disponible en précommande sur le store Oculus Quest et la liste des bonus de précommande est détaillée dans notre dernier article sur le sujet. Vous le retrouverez aussi gratuitement à destination des PC ici.

