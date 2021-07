A Township Tale : tout juste sorti, il se place en tête des téléchargements sur le store de l'Oculus Quest

A Township Tale, est un jeu en développement sur PC VR depuis 2017 et déjà accessible en accès anticipé sur cette plateforme. Il propose un gameplay profond, réaliste et captivant. Il saura sans aucun doute convaincre les amateurs de RPG collaboratifs. Chaque joueur y possède une profession (guerrier, archer, menuisier, forgeron, mineur) et les mécaniques de jeu font la part belle à l'artisanat et à l'exploration.

Vous y découvrez une ville abandonnée et avec l'aide de vos compagnons d'aventure, vous allez redonner vie à ce village que vous transformerez en sanctuaire pour votre groupe. L'entraide sera la meilleure arme pour survivre dans ce monde médiéval rempli de mystères et de secrets. L'aventure n'attend que vous ! Ce qui le rend atypique est sa comparaison avec un certain Minecraft, où chaque expédition est l'occasion de récolter des ressources utilisables par la suite afin de créer des outils, des équipements, de nouveaux matériaux ou réaliser des constructions. Nous vous invitons à lire notre article complet sur le sujet.

Très attendu des joueurs de casque autonome, il s'offre une sortie aujourd'hui sur les chapeaux de roue ! Le compte Twitter du jeu n'est pas peu fier d'annoncer être numéro un des ventes sur le store Oculus Quest ! C'est une place bien méritée, A Township Tale est un jeu atypique qui a vraiment tout pour plaire ! Il vient combler de la plus belle des façons le manque de jeux multijoueurs RPG en monde ouvert.

A Township Tale est disponible pour le prix de 9,99 € sur le store Oculus Quest, mais aussi gratuitement à destination des PC.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon à 349,99 €.