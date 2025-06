Resonance: A Plague Tale Legacy, un troisième jeu de la licence d'Asobo Studio en fuite avant le Xbox Showcase

Ces dernières années, les Bordelais d'Asobo Studio ont régalé les amateurs d'aviation avec Microsoft Flight Simulator et une déclinaison encore plus ambitieuse en 2024 d'un côté, ainsi que les joueurs aimant les jeux d'action et d'aventure à la narration poussée avec A Plague Tale: Innocence en 2019 et sa suite tout aussi excellente A Plague Tale: Requiem en 2022. Sans trop spoiler, même s'il va bien le falloir pour parler d'un personnage en particulier par la suite, une scène post-crédits ouvrait la porte à une potentielle suite dans les temps modernes avec un retour de la Prima Macula. Quant à la conclusion du jeu dans le Chapitre XVII - L'Héritage des De Rune, elle ouvrait la porte à une possible nouvelle aventure pour Amicia dans d'autres contrées à la recherche de nouveaux Protecteurs et Porteurs à travers la Méditerranée, dans un premier temps en compagnie de Sophia, venue la chercher. Eh bien, il semblerait que nous n'ayons droit à aucun de ces deux scénarios. Ce samedi soir, une courte vidéo promotionnelle a été partagée sur la Toile, provenant du compte officiel de Focus Entertainment sur Threads, faisant la promotion d'un jeu encore non annoncé, Resonance: A Plague Tale Legacy !

Comment est-ce possible ? Eh bien, le post était programmé, mais est apparu via Google, rendant son accès disponible pour tous, en atteste notre capture d'écran, quand bien même il n'était pas visible normalement depuis le réseau de Meta. Évidemment, l'éditeur l'a depuis retiré, mais le mal est fait et l'annonce devrait sans doute avoir lieu au cours du Xbox Games Showcase de ce soir. Quant à la vidéo, sa qualité en 360p n'aide pas à voir correctement les détails, mais l'essentiel est là.

Resonance: A Plague Tale Legacy coming in 2026 (PS5/Xbox Series/PC) https://t.co/8buKEPONVi pic.twitter.com/RkxiJIcZUD — Wario64 (@Wario64) June 7, 2025

La seule certitude, c'est que Sophia sera l'héroïne de cette nouvelle aventure, dont l'intitulé avec le terme « héritage » suggère une suite plutôt qu'une préquelle, en plus d'être clairement un spin-off. La créature teasée a de fortes chances d'être le fameux Minotaure à en croire l'immense statue à la fin et le logo arborant un labyrinthe. L'histoire pourrait donc en partie se dérouler en Crète à l'époque où elle se trouve sous domination vénitienne, la gondole suggérant elle un passage à Venise. Nous voyons aussi un gladiateur dans une arène, à voir de qui il s'agit. Notez également que la peste noire a touché la Crète, de même que celle à l'époque de Justinien, donc un lien avec le reste de la licence peut facilement avoir été fait, même si tout laisse penser que les rats ne seront pas de la fête cette fois.

Découvrez d'anciens secrets et affrontez une créature mythique au cœur d'une malédiction dévastatrice. Plongez dans l'histoire originale de Sophia dans Resonance: A Plague Tale Legacy.

Vous remarquerez que Resonance: A Plague Tale Legacy n'est prévu que sur PS5, Xbox Series X|S et PC pour une sortie en 2026, alors que des versions dans le cloud étaient parues sur Switch et que la Switch 2 est désormais disponible. Dommage pour les joueurs qui auraient voulu poursuivre dans cet écosystème.

Actuellement, A Plague Tale: Requiem est vendu 28,90 € sur Amazon.