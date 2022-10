A Plague Tale: Requiem, Lindsey Stirling interprète le thème principal du jeu en vidéo, frissons garantis

Il ne reste qu'une poignée de jours avant la sortie d'A Plague Tale: Requiem alors rien d'étonnant à ce que Focus Entertainment et Asobo Studio mettent les bouchées doubles du côté de sa promotion sur les réseaux. Nous avons ainsi pu découvrir plus tôt cette semaine de beaux artworks des personnages principaux, dont Amicia et Hugo, que vous pouvez voir plus bas dans cet article. Par ailleurs, ce qui nous intéresse à présent concerne la bande-son à nouveau composée par Olivier Derivière.

C'est une collaboration spéciale et plutôt prestigieuse que s'est offerte l'éditeur, puisqu'il a fait appel à la violoniste Lindsey Stirling pour reprendre le thème principal à sa manière, donnant lieu à une vidéo en costume comme l'artiste en a l'habitude, entrecoupée de visuels du jeu.

Au passage, le studio demande respectueusement aux joueurs de ne pas spoiler l'intrigue sur la Toile, précisant ensuite d'attendre le patch day one pour en profiter dans les meilleures conditions.

A message from the #APlagueTaleRequiem team pic.twitter.com/6jjhZP1p3z — A Plague Tale (@APlagueTale) October 12, 2022

La date de sortie d'A Plague Tale: Requiem est pour rappel fixée au 18 octobre sur PS5, Xbox Series X|S et PC, avec une version dans le cloud sur Switch et une sortie day one dans Xbox Game Pass sur console et ordinateur. Vous pouvez précommander une copie sur Amazon au prix de 44,99 €.

