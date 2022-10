A Plague Tale: Requiem dévoile ses configurations requises sur PC, avec une RTX 3070 pour du 1080p

Asobo Studio et Focus Entertainment avaient déjà fait sensation avec A Plague Tale: Innocence, un jeu d'aventure et d'action au Moyen-Âge, en pleine peste et invasion de rats. Le titre va avoir droit à une suite, A Plague Tale: Requiem, qui arrivera sur ordinateurs et consoles de salon la semaine prochaine.

En attendant, les studios dévoilent les configurations requises pour faire tourner A Plague Tale: Requiem sur PC, et il y a de quoi être surpris. D'abord, les développeurs ne mentionnent pas de configuration pour la 4K et, surtout, il faut une RTX 3070 ou une RX 6800 XT pour jouer en 1080p à 60 fps, avec les réglages à fond. Voici les configurations complètes :

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 (20H1) en 64 bits Processeur Intel Core i5-4690K (3,5 GHz)

ou

AMD FX-8300 (3,3 GHz) Intel Core i7-8700K (3,7 GHz)

ou

AMD Ryzen 5 3600 (3,6 GHz) Mémoire vive 16 Go de RAM Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 970

ou

AMD Radeon RX 590

(4 Go) NVIDIA GeForce RTX 3070

ou

AMD Radeon RX 6800 XT

(8 Go) DirectX Version 12 Stockage 55 Go d'espace libre Notes additionnelles 30 fps, 1920 x 1080 en Bas



DirectX Level 12 et Shader Model 6.0 nécessaires 60 fps, 1920 x 1080 en Ultra



Stockage sur SSD recommandé

Pour rappel, A Plague Tale: Requiem profitera du ray-tracing et du DLSS 3 de NVIDIA, comme l'a annoncé le constructeur lors de la présentation de ses RTX Série 40. La date de sortie du jeu est fixée au 18 octobre 2022, vous pouvez le précommander contre 44,99 € sur Gamesplanet.