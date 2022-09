A Plague Tale: Requiem en montre toujours plus de son périple dans une bande-annonce dédiée au scénario

L'attente touchera bientôt à sa fin puisque nous ne sommes plus qu'à trois semaines du lancement d'A Plague Tale: Requiem sur PS5, Xbox Series X|S, PC et Switch dans sa Cloud Version. La semaine dernière, le jeu d'Asobo Studio s'est montré du côté de NVIDIA pour nous en mettre plein la vue et vanter les mérites du ray-tracing et du DLSS 3. Focus Entertainment revient à des considérations plus basiques désormais et, après la bande-annonce de gameplay partagée en août, place à un trailer centré uniquement sur le scénario.

C'est toujours avec son doublage anglais que nous découvrons ce nouvel aperçu fort instructif (ce serait agréable d'avoir un aperçu dans notre langue pour un jeu français...). Pour commencer, nous retrouvons Amicia, Hugo et Lucas en train de jouer avec pour but de fatiguer le plus jeune, rappelant au passage que la mère des enfants de Rune, Béatrice, est toujours en vie. La joie et la bonne humeur s'estompent rapidement dès la scène suivante, dans laquelle un prêtre conseille d'enfermer Hugo en raison de sa maladie et donc de ses pouvoirs liés aux rats, et en sait visiblement assez sur la Prima Macula pour affirmer que le dernier stade de son évolution signifie la mort de son porteur...

Mais tout espoir n'est pas perdu, car Hugo a eu la vision d'une île où il pourrait être soigné de cette « malédiction ». Le duo va donc partir au sud pour la trouver, pouvant compter sur leurs alliés anciens comme nouveaux pour faire face au danger, bien que certains ne semblent pas être dignes de confiance. Le dépaysement sera de mise, notamment dans une cité sur cette île nommée La Cuna dirigée par un certain Comte. Et évidemment, les rats seront toujours aussi nombreux et menaçants lorsqu'ils déferleront en hordes. La fin de la bande-annonce tease un duel à l'épée face à un individu non visible, peut-être un antagoniste de la même trempe que Nicholas du premier jeu ?

A Plague Tale: Requiem sortira le 18 octobre et vous pouvez le précommander sur Amazon au prix de 44,99 €.