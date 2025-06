Resonance: A Plague Tale Legacy, la préquelle avec Sophia officialisée et il n'y a pas de rats cette fois !

Après avoir rencontré le succès et s'être fait connaître du monde entier avec A Plague Tale: Innocence en 2019, une aventure en France sur fond de peste noire, de rats ô combien mortels et d'Inquisition en 1348, Asobo Studio nous avait proposé en 2022 une suite venant conclure la tragique histoire de Hugo et Amicia De Rune dans A Plague Tale: Requiem, déplaçant son intrigue plus au sud en Provence et jusqu'en Méditerranée avec l'île fictive de La Cuna. Ordre secret d'alchimistes et Prima Macula aux pouvoirs surnaturels remontant à minima au début du Moyen Âge, les bases avaient clairement été posées pour proposer d'autres aventures jouant avec l'héritage de l'Antiquité. C'est donc avec grand plaisir que nous avons appris l'existence de Resonance: A Plague Tale Legacy, malgré le fait qu'il s'agissait d'une fuite. Et c'est donc sans surprise que la révélation en bonne et due forme vient d'avoir lieu à l'occasion du Xbox Game Showcase 2025, quatre ans après celle de son prédécesseur.

Toujours édité par Focus Entertainment, un accord ayant été officialisé en 2023, Resonance: A Plague Tale Legacy va donc nous faire suivre Sophia dans une préquelle pour le moins étonnante et surtout sans rats.

Quinze ans avant A Plague Tale: Requiem, la jeune Sophia cherche son indépendance en tant que pilleuse féroce dans le monde impitoyable du 14e siècle.

Pour patienter avant la sortie de Resonance: A Plague Tale Legacy en 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam, Microsoft Store), ainsi que dans le Game Pass en day one, vous pouvez actuellement vous procurer A Plague Tale: Requiem au prix de 28,90 € sur Amazon.