Trackmania : une date de sortie toute proche pour la sortie sur consoles

En 2020, Ubisoft et Nadeo lançaient Trackmania, un nouvel opus free-to-play ou avec abonnement dans la pure lignée des Trackmania Nations, où le but est de foncer sur un tas de tracés pour avoir la médaille d'or. Un titre simple et addictif pour l'instant réservé aux PC, mais comme annoncé en septembre dernier, il va être porté sur consoles.

Aujourd'hui, Ubisoft et Nadeo annoncent que la date de sortie de Trackmania est fixée au 15 mai 2023 sur PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Amazon Luna. Bien évidemment, la version Google Stadia n'est plus là, le service a fermé ses portes en début d'année. Comme le rappelle la bande-annonce ci-dessus, Trackmania sera gratuit et les joueurs pourront créer leurs propres circuits avant de les partager avec la communauté. Si vous n'êtes pas créatif, plus de 1 000 tracés seront déjà présents au lancement.

Comme sur PC, Trackmania aura droit à du contenu tous les trois mois avec un système de saisons, et les joueurs peuvent également s'amuser quotidiennement avec la Piste du jour. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.

