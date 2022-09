Trackmania : 3 ans plus tard, le dernier épisode en free-to-play confirmé sur consoles

C'est le 1er juillet 2020 que les joueurs PC ont pu officiellement télécharger Trackmania, un free-to-play dont les bases sont calquées sur le contenu de Trackmania Nations. Nous n'y pensions plus, mais Ubisoft a bien préparé un portage console du titre, qu'il a officiellement dévoilé lors de l'Ubisoft Forward ce week-end.



C'est donc début 2023 que Trackmania débarquera sur Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5, Stadia et Amazon Luna, avec du cross-play, de la cross-progression et tout le contenu de la version PC accessible dès le départ, dont les plus de 280 000 circuits créés par la communauté. Les futures mises à jour et contenus premiums seront ensuite communs à l'ensemble des plateformes.

Sorti à l'origine en 2020 sur PC, Trackmania se distingue par ses parcours d'obstacles brefs et l'implication de sa communauté, qui vous motive en permanence à atteindre la ligne d'arrivée aussi rapidement (et imaginativement) que possible. En parallèle, vous pouvez concevoir vos propres pistes et les partager avec les autres joueurs. Les joueurs consoles et cloud rejoindront une communauté rassemblant plus de 10 millions d'utilisateurs et pourront accéder à de nouvelles campagnes saisonnières tous les trois mois.

Si Trackmania est jouable gratuitement, vous pourrez aussi souscrire l'un des deux forfaits premium qui vous donneront accès à des événements réguliers, dont la Coupe du jour, ainsi qu'à des fonctionnalités sociales : former des clubs, créer et partager des personnalisations de voiture, vous retrouver dans des salons privés et même créer de nouvelles campagnes et compétitions.