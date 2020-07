Trackmania et sa version free-to-play Accès Starter sont disponibles

La série des Trackmania est culte pour tous les adeptes de jeux de course et de contre-la-montre tiré au cordeau. Plutôt que de repartir de zéro avec un épisode entièrement original, Ubisoft Nadeo nous propose désormais un volet nommé Trackmania, à mi-chemin entre le reboot et le remake de Nations, dont il reprend une partie du contenu.

Bonne nouvelle, le Trackmania nouveau est disponible dès maintenant sur PC, en témoigne la diffusion de sa bande-annonce de lancement. Et si vous voulez l'essayer, vous pouvez le faire sans frais, car le modèle économique choisi par les développeurs comprend notamment une offre gratuite appelée Accès Starter avec une partie de l'expérience. Vous pouvez la télécharger via l'Ubisoft Store ou l'Epic Games Store. Si vous en voulez plus, vous pouvez opter pour l'Accès Standard à 9,99 € par an ou l'Accès Club à 29,99 € par an et 59,99 € les trois, pour des saisons et des saisons de contenu supplémentaire .

Et si vous voulez revisiter les anciens épisodes, vous pouvez sinon vous tourner vers la compilation Trackmania Originals vendue 30 € à la Fnac.



