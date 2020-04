Trackmania : le remake de Nations repoussé, une première bande-annonce vertigineuse pour compenser

La série Trackmania passionne et met à l'épreuve les amoureux de pilotage depuis 2003, en nous invitant à réaliser les meilleurs temps sur des circuits alambiqués. Elle n'a jamais disparu depuis, le dernier épisode, Trackmania Turbo, datant de 2016.

Plutôt que de livrer un nouveau jeu totalement inédit, Ubisoft Nadeo prévoit désormais de proposer un remake de l'une des itérations les plus populaires, Trackmania Nations. Elle n'en conservera cependant pas le nom, s'affranchissant de sous-titre pour seulement arriver avec l'intitulé Trackmania. Au programme, retour des circuits cultes de l'époque, évènements quotidiens et saisonniers pour occuper régulièrement la communauté, éditeur de niveau et compétitions in-game pour donner une dimension eSport accrue.

Le projet avait seulement été annoncé avec quelques images et une date de sortie, le 5 mai 2020. Le jour fatidique approche à grands pas, et le silence médiatique avait pu mettre la puce à l'oreille de certains : Trackmania est finalement repoussé, et arrivera sur PC le 1er juillet 2020. Notez que la Trackmania Zrt Cup, évènement annuel majeur autour de la série où ce Trackmania aurait dû faire des émules, avait déjà été annulé à cause du COVID-19, qui est bien évidemment à l'origine de ce recalage de calendrier.

Pour faire passer la pilule, une première bande-annonce qui donne le tournis, mais permet d'admirer les qualités graphiques du jeu, a été dévoilée.