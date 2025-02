CINEMA : Dragons, première bande-annonce sans originalité pour le remake live action

En 2010, DreamWorks sortait au cinéma Dragons (How to Train Your Dragon), adapté des romans de Cressida Cowell, un excellent film d'animation avec une bonne dose d'aventure et d'action pour toute la famille, qui a eu droit à deux suites. Le dernier volet de la trilogie est sorti en 2019, mais DreamWorks compte sortir un nouveau film au cinéma cette année.

Le distributeur Universal Pictures publie en cette fin de semaine la première bande-annonce de Dragons, un remake en live action qui reprend plan par plan les scènes du film d'animation. La vidéo dévoile une énorme partie de l'intrigue, ce qui n'est de toute façon pas grave ici, l'histoire est connue des fans depuis 15 ans maintenant. Il faut dire que DreamWorks a fait appel à Dean DeBlois pour diriger le remake du film qu'il avait déjà réalisé à l'époque (ainsi que ses suites, et Lilo et Stitch avant cela), tandis que John Powell rempile pour la bande originale, pour le plus grand plaisir des amateurs d'envolées épiques.

Au casting, nous retrouverons Mason Thames (The Black Phone) dans le rôle de Harold, le second personnage principal (la vraie star étant Krokmou, le dragon), tandis que Gerard Butler incarnera encore une fois son père, Stoïck le Vaste, qu'il doublait déjà en VO à l'époque. La bande-annonce en VF nous permet déjà d'entendre la voix de Donald Reignoux pour Harold, comme dans le film d'animation de 2010.

Comme Disney, DreamWorks va puiser dans ses anciens succès pour proposer des remakes live action, mais la sortie au cinéma de Dragons (2025) le 11 juin prochain est surtout là pour accompagner l'ouverture du parc d'attractions Universal Epic Universe à Orlando trois semaines avant. Les visiteurs pourront en effet y découvrir un espace entièrement dédié à la licence How to Train Your Dragon avec l'Isle of Berk (Île de Beurk). Universal met le paquet sur la promotion du film dont le seul intérêt semble être de promouvoir son parc, la bande-annonce a été diffusée lors du Super Bowl, suivi par 127 millions de spectateurs.

