CINEMA : Sans Un Bruit : Jour 1, première bande-annonce bruyante pour la préquelle spin-off

À l'origine un film d'horreur ingénieux réalisé par John Krasinski, qui se mettait en scène lui-même avec sa compagne Emily Blunt, Sans un Bruit est devenu une grosse franchise dans le monde du cinéma horrifique. Le long-métrage a eu droit à une suite très réussie, un troisième volet arrivera en 2025, mais un spin-off est également attendu dès cette année, réalisé cette fois par Michael Sarnoski (Pig).

A Quiet Place: Day One, ou Sans un Bruit : Jour 1 en français, reviendra donc aux toutes premières heures de l'invasion de la Terre par une race extraterreste très sensible aux bruits, obligeant les humains voulant survivre à rester le plus silencieux possible. Cette préquelle s'offre aujourd'hui une première bande-annonce, avec Lupita Nyong'o (Black Panther), Joseph Quinn (Stranger Things) et Djimon Hounson (Amistad, Blood Diamond) qui vont retenir leur souffle et vivre les débuts de l'attaque extraterrestre. La bande-annonce est à découvrir en français ci-dessus ou en VOSTFR juste ici :

La date de sortie de Sans un Bruit : Jour 1 est fixée au 26 juin 2024, exclusivement au cinéma. D'ici là, vous pouvez retrouver les deux premiers films en coffret Blu-ray à partir de 11,30 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

