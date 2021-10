A Quiet Place : Saber Interactive annonce un jeu d'horreur solo inspiré des films Sans un bruit

Saber Interactive s'est fait une belle réputation auprès des amateurs de jeux sanglants avec World War Z, un titre coopératif avec des hordes de zombies. Il développe actuellement Evil Dead: The Game, un jeu multijoueur au gameplay asymétrique basé sur les films de Sam Raimi, mais il est loin d'en avoir fini avec le genre horrifique.

Le studio dévoile aujourd'hui A Quiet Place, un jeu d'horreur et d'aventure en solo axé sur l'histoire, évidemment basé sur la franchise de films Sans un bruit de Paramount Pictures. Le jeu proposera une histoire originale et un gameplay faisant écho au suspense et à l'émotion des films. Saber Interactive ne sera ici qu'éditeur, c'est iLLOGIKA qui se chargera du développement, un studio basé à Montréal ayant déjà travaillé sur les franchises Rainbow Six et Far Cry d'Ubisoft. EP1T0ME sera lui aussi de la partie pour aider à la création du jeu.

Pour l'instant, il faut se contenter de ça et d'un site teaser, A Quiet Place reste bien mystérieux, mais les studios donneront davantage d'informations d'ici la fin de l'année. Peut-être aux Game Awards 2021 ? En tout cas, le jeu est attendu en 2022, sur des plateformes encore inconnues.

