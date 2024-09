A Quiet Place: The Road Ahead, le moindre bruit et c'est la mort, la preuve en vidéo

Le mois prochain, Saber Interactive et Stormind Games sortiront A Quiet Place: The Road Ahead, un jeu vidéo d'horreur et de survie basé sur la franchise de films Sans un bruit. En attendant le lancement du titre, les studios partagent aujourd'hui un premier carnet des développeurs fort intéressant.

Le sound designer Diego Sambataro nous explique dans une nouvelle vidéo l'importance du son dans A Quiet Place: The Ahead. Comme dans les films, les créatures extraterrestres réagiront au moindre bruit un peu trop fort, pour éliminer le joueur. Il faudra faire attention à la surface sur laquelle vous poserez vos pieds, aux portes et tiroirs que vous ouvrirez et aux nombreux pièges disséminés dans l'environnement. En clair, la moindre action, même la plus banale, pourra avoir de terribles conséquences.

La date de sortie d'A Quiet Place: The Road Ahead est fixée au 17 octobre 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.