A Quiet Place: Day One, un titre officiel et une date de sortie reportée pour la préquelle aux Sans un Bruit

La franchise A Quiet Place, ou Sans un Bruit en français, est loin d'être terminée. Après deux premiers films réussis réalisés par John Krasinski, Paramount Pictures prépare un spin-off, une suite qui devrait s'appeler A Quiet Place Part III, et même un jeu d'horreur solo en partenariat avec Saber Interactive.



C'est le spin-off réalisé par Michael Sarnoski (Pig), le premier projet devant voir le jour, qui refait parler de lui cette semaine. Il aurait dû paraître en salles le 22 septembre 2023 aux États-Unis, mais vient d'être repoussé au 8 mars 2024 pour laisser plus de temps à sa production. Nous ne savons pas encore ce que racontera le film, produit par Michael Bay, Andrew Form, Brad Fuller et John Krasinski, et qui sera basé sur une idée originale de ce dernier. En revanche, nous connaissons désormais son titre : ce sera A Quiet Place: Day One et il sera une préquelle sur le début de l'invasion de la Terre par ces étranges créatures à l'ouïe fine.

Sinon, le prochain long-métrage de John Krasinski, dont le nom de code était Imaginary Friends, a été officiellement rebaptisé If, et sa sortie a aussi été décalée de 6 mois au 24 mai 2024. Il se mettra en scène aux côtés de Phoebe Waller-Bridge, Cailey Fleming, Louis Gossett Jr., Fiona Shaw, Alan S. Kim et Steve Carell, un beau casting.

