Trackmania : version gratuite et abonnements annuels, le modèle économique dévoilé

Même si son nom ne l'indique pas, Trackmania est un remake de Trackmania Nations qui regroupera les meilleurs circuits du jeu de l'époque en version modernisés. Il a comme beaucoup subi les affres du COVID-19, et a vu sa date de sortie repoussée au 1er juillet 2020.

La question ne s'était pas encore posée, mais Trackmania adoptera un modèle économique inattendu. Non, il ne s'agira pas d'un jeu premium avec un tarif d'entrée et d'éventuelles microtransactions ou extensions. Sur le papier, il fonctionne plutôt comme un free-to-play avec des abonnements pour obtenir des bonus.

L'Accès Starter, entièrement gratuit, donne droit à des circuits renouvelés tous les trimestres, à la Ligue des Nation hebdomadaire et aux niveaux des joueurs, mais pas à l'outil de création complet. L'Accès Standard ajoute la possibilité d'utiliser l'éditeur de circuit et de vidéos ainsi que la fonctionnalité Circuit du Jour pour des défis quotidiens, pour un prix de 9,99 € par an. Enfin, pour 29,99 € par an ou 59,99 € pour trois ans, vous débloquez l'expérience complète de l'Accès Club, comprenant du contenu et des activités exclusifs, de compétitions spéciales aux éléments de personnalisation cosmétiques.

Accès Starter - Gratuit, il permet aux joueurs de participer à des courses en solo ou en multijoueur lors de campagnes officielles de 25 circuits, renouvelées tous les trimestres, ce qui permet aux joueurs de gagner des médailles et d'enregistrer des scores records qui les placeront tout en haut des classements régionaux. Les joueurs pourront profiter des créations des autres joueurs sur la Chaîne Arcade, essayer les éditeurs (circuits, vidéos et skins) et les serveurs de test des circuits. La Ligue des Nations hebdomadaire est également disponible pour des compétitions décontractées.

Accès Standard - En plus du contenu gratuit, l'accès standard élargit le contenu disponible avec les créations des joueurs, comprenant : la sélection « Circuit du Jour », et l'accès complet aux éditeurs de vidéos et de circuits et aux serveurs de test. Par ailleurs, les joueurs peuvent participer à des compétitions quotidiennes. Enfin, ils conservent l’ensemble des circuits de la campagne officielle et de la campagne « Circuit du Jour ». Un an d'Accès Standard est disponible au prix de 9,99 €.

Accès Club - Ajouté au contenu des Accès précédents, l'Accès Club permet aux joueurs de rejoindre leurs clubs préférés pour accéder à des contenus et activités exclusifs tels que la personnalisation des skins, des campagnes spéciales, des salles en ligne, des circuits d'entraînement et des compétitions. Ils peuvent également créer leur propre club pour partager leurs créations et organiser des événements. Les joueurs peuvent participer à l'Open Grand League, organisée par Ubisoft Nadeo, et essayer de se qualifier pour la Trackmania Grand League. Un an d'accès au club est disponible pour 29,99 € ou trois ans pour 59,99 €. À l'expiration de leurs droits d'accès, les joueurs gardent tous les circuits des campagnes officielles et « Circuit du jour ».