Chocobo GP : les modes, les personnages et la date de sortie de l'exclusivité Switch précisés en vidéo, une version Lite gratuite annoncée

Après Chocobo Racing, c'est un Chocobo GP que Square Enix prépare pour séduire les amateurs de Final Fantasy et de Mario Kart-like. Annoncé en exclusivité pour la Nintendo Switch en septembre dernier, il revient sur le devant de la piste avec une bande-annonce de gameplay, et une information clé.

La vidéo nous permet d'apprécier des morceaux de circuit derrière des pilotes de la trempe de Mog ou du Mage Noir, les Magilithes à utiliser pour perturber nos adversaires, et surtout les différents modes de l'expérience. Il y aura une Histoire avec des courses liées par des dialogues et un véhicule personnalisable, une bonne occasion de déverrouiller des tracés et personnages. Et nous pourrons également nous affronter en Courses de Séries pour être le meilleur sur 4 parcours, en Contre-la-Montre face à des fantômes d'autres joueurs, en Courses Personnalisées en local comme en ligne et même en mode Chocobo GP. Ce tournoi impliquant jusqu'à 64 joueurs permettra d'obtenir de belles récompenses cosmétiques, qui varieront selon un système de saisons.

Nous savons donc tout ou presque de ce Chocobo GP, y compris sa date de sortie. Elle vient d'être calée au 10 mars 2022, pour le moment seulement sur Switch donc.

Mise à jour : Square Enix vient de diffuser un communiqué avec de nombreuses images, dévoilant les Magilithes Feu, Eau, Aero, Foudre, Blizzard, Destruction, Barrière M, Hâte et Échange, ainsi que les catégories de véhicules Standard, Vitesse et Adhérence, et même le roster, peut-être encore incomplet (merci Finaland).



Roster Chocobo

Atla

Camilla

Pa

Clair

Racing Hero X

Cid

Shirma

Irma

Ifrit

Shiva

Titan

Gilgamesh

Bibi

Steiner

Transe Terra

Et surtout, l'éditeur annonce qu'un Chocobo GP Lite en free-to-play sera disponible à la même date, pour goûter à l'expérience gratuitement.

Avec Chocobo GP Lite, les pilotes peuvent découvrir le prologue du Mode Histoire en version solo, et peuvent participer à des courses locales ou multi-joueurs en ligne* pour huit, si celles-ci sont organisées par quelqu’un possédant le jeu complet. Les joueuses et joueurs de Chocobo GP Lite peuvent aussi tester les tournois survoltés pour 64 pilotes du mode Chocobo GP. Enfin, les données de sauvegarde peuvent être transférées depuis Chocobo GP Lite vers la version complète du jeu, afin que toutes et tous puissent conserver bonus et objets pour une aventure mécanique absolue.