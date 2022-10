God of War Ragnarök : un point sur les modes graphiques, des tas de visuels inédits et des portraits de famille des personnages partagés

Page 1 : Modes graphiques et illustrations façon portraits de famille

Les vannes de la communication sont désormais ouvertes du côté de God of War Ragnarök, qui est déjà entre les mains des médias et dont vous pouvez retrouver nos impressions en fin d'article. Santa Monica Studio et Sony Interactive Entertainment ont ainsi lancé une série de vidéos sur les coulisses du jeu, dont le premier épisode est déjà fort instructif, mais ça ne s'arrête pas là. Déjà, pour les artistes en herbe, des guides de cosplays peuvent être consultés sur le PlayStation Blog.

Ensuite, la levée de l'embargo a permis d'avoir connaissance via Press Start des différents modes graphiques pouvant être choisis, au nombre de quatre :

Résolution - 4K/30 fps (bloqué) ;

Performance - 60 fps (bloqué) ;

Résolution (framerate élevé) - 4K/40 fps (bloqué), nécessite un port HDMI 2.1 ;

Performance (framerate élevé) - Vise les 120 fps, nécessite un port HDMI 2.1.

Si vous possédez un écran compatible, vous pourrez donc profiter de God of War Ragnarök à votre guise en privilégiant un rendu 4K ou un nombre élevé d'images par seconde. Dans tous les cas, le jeu promet de nous en mettre plein la vue et ce ne sont pas les visuels du jour là encore diffusés par le PS Blog qui nous feront dire le contre, à retrouver en page suivante. Attention si vous jetez un œil au texte en lien, malgré la mention sur le site qu'il n'y a pas de gros spoiler, il y en a tout de même assez mineurs que vous préféreriez découvrir en jouant (et ça y va aussi sur les comptes Twitter PlayStation...).

Enfin, une série d'illustrations réalisée par différents artistes (Drew Merritt, Emma Ríos, Romina Tempest et Jae Lee) dépeint des portraits de famille de personnages du jeu, dont celui de Thor par Sui Ishida déjà diffusé plus tôt dans le mois.

La date de sortie de God of War Ragnarök est fixée au 9 novembre sur PS5 et PS4, il va encore falloir patienter un moment avant de découvrir cette nouvelle odyssée nordique. Vous pouvez le précommander à la Fnac dès 64,99 €.

Lire aussi : PREVIEW God of War Ragnarök : les poils montent, c’est toujours aussi… incroyable