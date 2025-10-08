TEST Star Wars: Beyond Victory nous fait rêver avant de freiner (un peu) trop tôt

Découverte et immersion





L’univers de Star Wars semble ne jamais manquer d’énergie. À chaque nouvelle tentative, ILMxLAB cherche à surprendre. Avec Star Wars: Beyond Victory, le studio mise sur la réalité mixte du Meta Quest 3 pour installer la galaxie dans le salon. L’idée paraît simple, permettre au joueur de vivre une aventure Star Wars sans quitter sa pièce. En pratique, tout commence avec émerveillement avant de glisser vers quelque chose de plus sage.

Le salon se transforme en scène galactique miniature, mais la course oublie parfois d’accélérer.

Dès le lancement, la direction artistique attire l’œil. La musique familière, les effets de lumière et la mise en scène soignée installent immédiatement l’ambiance. La présentation rappelle les précédentes créations d’ILMxLAB. Le joueur découvre un jeune pilote pris sous la tutelle de Sebulba, figure incontournable de la course de pods. L’histoire ne cherche pas à briller par sa complexité, mais elle parvient à poser un cadre clair. Le ton reste léger et agréable.

La première surprise vient du rendu visuel. Le casque gère parfaitement l’intégration des objets virtuels dans l’environnement réel. Les figurines apparaissent sur une table, les vaisseaux flottent dans l’air, les lumières réagissent à la pièce. La sensation de profondeur fonctionne très bien. La technologie du passthrough couleur prouve ici son intérêt. L’illusion prend et l’effet « maquette vivante » séduit dès les premières minutes.

Les animations donnent vie à chaque recoin de la scène. Les moteurs vibrent et résonnent, les hologrammes s’allument dans un éclat bleuté, les personnages s’animent avec une fluidité étonnante. Chaque mouvement semble calculé pour renforcer la crédibilité de l’univers. Les textures réagissent à la lumière, les effets de particules flottent dans l’air et la musique tisse un lien naturel entre tous ces éléments. Les vibrations des contrôleurs ajoutent une dimension sensorielle surprenante. Leur qualité se remarque immédiatement, chaque impact, chaque accélération, chaque mouvement est ressenti avec précision. Ce retour haptique accompagne parfaitement les animations et renforce la cohérence de l’ensemble. L’instant paraît suspendu. La frontière entre réel et virtuel s’efface totalement, et l’expérience, durant ces premières minutes, captive autant qu’elle émerveille.

Notation Verdict 13 20