PS4 : Sony va mettre fin à certains services, voici ce qu’il faut savoir

Mine de rien, le temps passe. La PlayStation 5 aura cinq ans dans quelques semaines et la PS4 soufflera sa 12e bougie à la même période. Si l'ancienne console de salon de Sony continue encore d'accueillir régulièrement des jeux, notamment de gros AAA, le constructeur japonais commencerait à vouloir tourner la page, doucement mais sûrement.

Quels services PS4 seront supprimés en 2026 ?





Selon les informations obtenues par Insider Gaming, Sony désactiverait certaines fonctionnalités sur PlayStation Network de la PS4 à partir du printemps 2026. Des fonctionnalités invisibles aux yeux des joueurs, mais bien utiles pour certains développeurs :

Activity Feed Web API (flux d'activités) ;

Title Small Storage (TSS) (espace de stockage alloué aux jeux) ;

Title User Storage (TUS) (fonctions liées aux données utilisateurs) ;

Users and Profiles (certaines options de gestion de profils) ;

Word Filters (filtres de mots) ;

Shared Media Web API (partage de médias).

Ces changements concerneraient les futurs jeux publiés sur PlayStation 4, à partir du printemps 2026 donc. Reste à savoir comment cela impactera, à l'avenir, les titres déjà disponibles. Sony expliquerait, dans son document interne, que « ces services sont conçus pour offrir une infrastructure plus unifiée et évolutive, compatible avec toutes les générations de consoles ».

Bientôt la fin des services en ligne sur PS4 ?





Que les joueurs qui ne sont pas encore passés à la PlayStation 5 se rassurent, les services en ligne du PSN de la PS4 ne vont pas être désactivés, il sera toujours possible de s'amuser en multijoueur en ligne avec ses amis. Mais, après 12 longues années de bons et loyaux services, la PlayStation 4 commence à se faire vieille et Sony va inévitablement abandonner, petit à petit, son ancienne console de salon.

Pour rappel, la PS4 accueille encore de très gros titres comme EA SPORTS FC 26, Madden NFL 26 et prochainement Call of Duty: Black Ops 7. Avec plus de 117 millions de consoles vendues, les éditeurs ont bien du mal à abandonner la PS4 et ça se comprend. Vous pouvez précommander Call of Duty: Black Ops 7 à 59,20 € chez Leclerc.