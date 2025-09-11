Borderlands 4 : les tests sont là, voici les notes de la presse anglophone

Demain sortira Borderlands 4, le nouvel opus de la saga de 2K Games et Gearbox Software. Un épisode très attendu au tournant par les fans de la première heure, le troisième volet était un peu de deça des précédants. De nombreux joueurs attendaient de découvrir les tests, qui viennent de tomber.

Quels sont les avis de la presse anglophone sur Borderlands 4 ?





Du côté de la presse anglophone, les notes de Borderlands 4 sont très positives, mais pas parfaites. Le titre propose des Chasseurs de l'Arche aux pouvoirs intéressants, la personnalisation des armes est toujours aussi complète, l'humour est généralement bien dosé, la direction artistique est réussie et les missions sont nombreuses. Cependant, le jeu est vite répétitif, son histoire est peu passionnante et les personnages principaux manquent de profondeur.

Quand sortira Borderlands 4 ?





La date de sortie de Borderlands 4 est fixée au 12 septembre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, et au 2 octobre prochain sur Nintendo Switch 2. Vous pouvez le précommander à partir de 53,79 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Leclerc et Gamesplanet.

Les notes de Borderlands 4 par la presse anglophone