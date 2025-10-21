Ninja Gaiden 4 : les tests sont là, la presse anglophone dévoile ses notes

Ninja Gaiden 4 sera lancé dans la journée sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Team Ninja s'est associé à PlatinumGames (Bayonetta, Vanquish, Nier: Automata, Metal Gear Rising: Revengeance) pour développer ce nouveau jeu d'action et d'aventure, édité par Xbox Game Studios. La presse anglophone dévoile ses tests dès ce matin.

Quels sont les avis de la presse anglophone sur Ninja Gaiden 4 ?





Les notes sont excellentes, les testeurs ont adoré Ninja Gaiden 4 ! Plus précisément, les testeurs ont apprécié la réalisation technique, le gameplay intense et satisfaisant, l'aspect sanglant des affrontements et le rythme qui ne laisse aucun répit au joueur. Cependant, l'histoire est un peu anecdotique et certaines séquences se répètent pour rallonger artificiellement la durée de vie.

Quand sortira Ninja Gaiden 4 ?





La date de sortie de Ninja Gaiden 4 est fixée au 21 octobre 2025 sur PC, Xbox Series X|S et PS5, ainsi que dans le PC Game Pass et le Game Pass Ultimate. Vous pouvez acheter le jeu à 68,48 € sur Cdiscount.

Les notes de Ninja Gaiden 4 par la presse anglophone



Lire aussi : Tomonobu Itagaki (Ninja Gaiden, Dead or Alive) nous a quittés