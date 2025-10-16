Tomonobu Itagaki (Ninja Gaiden, Dead or Alive) nous a quittés

Nous avons appris ce matin le décès de Tomonobu Itagaki, développeur et réalisateur de jeux japonais fantasque, bien connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche et pour porter des lunettes de soleil à toutes les occasions. Mais c'est sur Facebook qu'il apparaît cette fois à visage découvert, avec un ultime message posté par un proche.

Tomonobu Itagaki nous a quittés





Âgé de 58 ans seulement, Tomonobu Itagaki s'en est allé des suites d'une maladie, comme le suggère le message posté sur Facebook en japonais, traduit ci-dessous :

Derniers mots



La lumière de ma vie s'éteint enfin.

La publication de ce message signifie que le moment est enfin venu. Je ne suis plus de ce monde.

(Je confie ce dernier message à une personne importante pour moi.)

Ma vie a été une succession de batailles. J'ai toujours gagné.

J'ai aussi causé beaucoup de problèmes.

Je suis fier de dire que j'ai suivi mes convictions et que je me suis battu jusqu'au bout.

Je n'ai aucun regret.

Cependant, je regrette profondément de ne pas avoir pu offrir une nouvelle œuvre à tous mes fans. Je suis désolé.

C'est comme ça.

Ainsi va-t-il.



Itagaki Tomonobu

Dead or Alive et Ninja Gaiden, deux licences cultes





Bien que son C.V. ne soit pas aussi rempli que certains de ses confrères, Tomonobu Itagaki aura marqué l'industrie du jeu vidéo japonais avec deux franchises cultes. Le concepteur est surtout connu pour avoir créé la licence Dead or Alive, des jeux de combat en 3D très appréciés. Il a également fait revivre la franchise Ninja Gaiden, réalisant tous les épisodes entre 2004 et 2008. En 2015, après plusieurs années d'absence, Tomonobu Itagaki sortait Devil's Third, un jeu Wii U (puis PC) accueilli froidement par les joueurs et la critique. Le réalisateur nippon avait tout de même fondé Itagaki Games en 2021, sans sortir de jeu.

2025, « L'Année du Ninja »





Même sans Tomonobu Itagaki à la barre, la franchise Ninja Gaiden a continué son petit bonhomme de chemin, avec une année 2025 très chargée. Les joueurs ont eu droit au jeu rétro NINJA GAIDEN: Ragebound, au remaster NINJA GAIDEN 2 Black, et NINJA GAIDEN 4 sortira le 21 octobre 2025 sur PS5, PC et Xbox Series X|S.