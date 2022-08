Wanted: Dead, une date de sortie romantique pour le jeu d'action des créateurs de Ninja Gaiden

Déjà derrière l'excellente franchise Ninja Gaiden, Hiroaki Matsui et Yoshifuru Okamoto travaillent désormais au sein du studio Soleil, et ils ont dévoilé l'année dernière Wanted: Dead, un jeu d'action à la troisième personne. Un titre qui devait sortir en 2022 sur ordinateurs et consoles de salon.

Malheureusement, la fin d'année approche et nous n'avions aucune date de sortie précise à se mettre sous la dent. C'est désormais chose faite, et les joueurs vont être déçus : Wanted: Dead est attendu le 14 février 2023 sur PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. Les développeurs aiment décidément beaucoup cette date. Un léger report qui promet au moins une Saint-Valentin originale, Wanted: Dead est pour rappel un jeu de tir et d'action façon beat'em all où nous incarnerons une policière d'élite devant affronter des mercenaires et membres de gangs dans un futur cyberpunk.

