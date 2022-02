Wanted: Dead, une bande-annonce et des images pour la Saint-Valentin

L'année dernière, Soleil dévoilait Wanted: Dead, un jeu d'action à la troisième personne avec des combats à l'épée, mais aussi avec des armes à feu, pour un rendu nerveux et explosif. Le titre refait parler de lui à l'occasion de la Saint-Valentin avec une bande-annonce et quelques images :

Le studio Soleil a pour rappel été fondé par Hiroaki Matsui et Yoshifuru Okamoto, le premier étant directeur de la franchise Ninja Gaiden et le second producteur de Ninja Gaiden II et Devil's Third, les fans évolueront donc en terrain connu aux côtés de Hannah Stone, lieutenant de la Zombie Squad dans un univers cyberpunk, à Hong Kong.

Wanted: Dead devrait refaire parler de lui dans les prochains mois, il est attendu en 2022 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.