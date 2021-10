Wanted: Dead, un nouveau jeu d'action par les directeur et producteur de Ninja Gaiden dévoilé en vidéos

Vous connaissez sans doute Hiroaki Matsui et Yoshifuru Okamoto, respectivement directeur de la franchise Ninja Gaiden et producteur de Ninja Gaiden II et Devil's Third. Ils travaillent désormais au studio Soleil et viennent de dévoiler Wanted: Dead, un jeu d'action à la troisième personne dont voici une première bande-annonce :

Wanted: Dead mélangera les combats au corps-à-corps et les affrontements par armes à feu, à la manière des Devil May Cry ou Bayonetta, dans une ambiance de science-fiction. Le titre mettra en scène la Lieutenant Hanna Stone, chef de la Zombie Squad, une unité spéciale des forces de l'ordre de Hong Kong. Vous pouvez retrouver dans la vidéo ci-dessus un peu de gameplay, issu de la version alpha du jeu, la qualité n'est pas vraiment encore au rendez-vous.

Wanted: Dead va se faire désirer, il est attendu en 2022 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Sur un ton un peu plus décalé, les studios partagent également une vidéo du Vivienne's Late Night Chow, une émission fictive animée par Stefanie Joosten, bien connue des fans de Metal Gear Solid V: Phantom Pain. L'actrice n'est pas là par hasard, elle est désormais la directrice créative associée du studio 110 Industries et sera également la réalisatrice des cinématiques de Wanted: Dead. Vous pouvez retrouver Ninja Gaiden: Master Collection à 59,98 € sur Amazon.