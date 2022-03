Wanted: Dead, nouvelle bande-annonce de gameplay survoltée pour le jeu d'action

Source: 110 Industries via IGN

Le SXSW 2022 vient d'ouvrir ses portes, le salon ne se contente pas de réunir des amateurs de musique et de cinéma, mais aussi des passionnés de nouvelles technologies, et c'était l'occasion pour Soleil et 110 Industries de partager une nouvelle bande-annonce de Wanted: Dead, à découvrir juste ici :

Le jeu conçu par Hiroaki Matsui et Yoshifuru Okamoto (Ninja Gaiden) fait évidemment la part belle à l'action, le joueur incarne la Lieutenante Hanna Stone, cheffe de la Zombie Squad à Hong Kong, dans un futur cyberpunk. La vidéo est montée comme une bande-annonce de film d'action à l'ancienne, il faut dire qu'avec la possibilité de se servir d'un katana et d'armes à feu, le titre a tout d'explosif.

Wanted: Dead est pour rappel attendu dans le courant de l'année 2022 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver Ninja Gaiden: Master Collection à 35,99 € chez Gamesplanet.