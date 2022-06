Wanted: Dead sortira aussi sur PS4 et Xbox One, une nouvelle bande-annonce de gameplay dévoilée

Hiroaki Matsui et Yoshifuru Okamoto (Ninja Gaiden) planchent actuellement sur un nouveau jeu d'action et de tir à la troisième personne, Wanted: Dead. Le titre suivra la Lieutenante Hanna Stone, cheffe de la Zombie Squad, une unité spéciale de la police de Hong Kong. Le jeu a eu droit à une nouvelle bande-annonce lors du Summer of Gaming d'IGN.

En plus de nouvelles séquences de gameplay, nous découvrons que Wanted: Dead est attendu dans le courant du quatrième trimestre 2022 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, mais aussi sur PS4 et Xbox One. Les consoles d'ancienne génération ne seront pas mises de côté, tant mieux pour les joueurs qui aiment les titres d'action nerveux et violents.

En attendant de retrouver Wanted: Dead sur toutes ces plateformes, vous pouvez vous amuser sur Ninja Gaiden: Master Collection à 35,99 € sur Gamesplanet.