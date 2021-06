Martha is Dead : la déprime est totale dans la nouvelle bande-annonce du thriller psychologique

Pas très bavards, LKA et Wired Productions ont profité de l'IGN Expo pour partager une nouvelle bande-annonce de Martha is Dead, leur thriller psychologique conçu par Luca Dalco, déjà à l'origine de The Town of Light. Le titre nous emmènera en Toscane pendant la Seconde Guerre mondiale, pour une aventure loin d'être joyeuse :

L'histoire de Martha is Dead prend place en 1944, alors que l'Axe et les Alliés continuent de s'affronter en Italie. C'est dans ce contexte qu'est retrouvé le corps de Martha au bord d'un lac, assassinée par un inconnu. Sa sœur va devoir faire le deuil et chercher la vérité sur ce meurtre, tout en encaissant ce traumatisme et en anticipant l'arrivée de la guerre chez elle.

Martha is Dead est attendu dans le courant de l'année 2021 sur PC, Xbox Series X|S et Xbox One, mais également sur PS5 et PlayStation 4. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.