Martha Is Dead censuré et partiellement repoussé sur PS4 et PS5

Cela fait quatre longues années que LKA développe Martha Is Dead, un jeu d'horreur psychologique qui nous emmènera en Italie, alors que la Seconde Guerre mondiale bat encore son plein en 1944. Le cadavre de la jeune Martha est découvert, profané et noyé, sa sœur jumelle Giulia va devoir surmonter cette épreuve seule et découvrir ce qu'il s'est passé.

Un jeu PEGI 18 qui n'a évidemment rien de joyeux et qui promet déjà des moments sombres et intenses, ce qui n'est pas au goût de Sony. L'éditeur Wired Productions vient de publier un communiqué pour annoncer que Martha Is Dead va devoir être partiellement modifié par les développeurs pour être accepté sur PlayStation 4 et PS5. Une censure qui donne du travail supplémentaire à LKA, qui se voit obligé de repousser la date de sortie en version physique du jeu. Cela concerne la version boîte simple et l'édition collector, une nouvelle date sera communiquée prochainement.

Concernant la version numérique sur le PlayStation Store, elle sera à l'heure le 24 février prochain. Wired Productions en profite pour rappeler que les versions PC, Xbox One et Xbox Series X|S de Martha Is Dead seront jouables à la même date, et avec un contenu inaltéré. Des versions à privilégier pour une expérience totale, vous pouvez précommander le jeu à 25,49 € (-10 %) chez Gamesplanet.