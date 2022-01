Martha is Dead : une grosse édition collector avec des vinyles disponible en précommande

Martha is Dead arrivera cette année sur ordinateurs et consoles de salon. Le jeu d'horreur psychologique à l'ambiance bien déprimante de LKA et Wired Productions pointera le bout de son nez le mois prochain, mais en attendant, les studios présentent aujourd'hui une belle édition collector :

Cette Collector’s Edition de Martha is Dead est disponible uniquement dans sa version PlayStation 5, via la boutique de Wired Productions, et elle est limitée à 1 000 exemplaires. Comme vous pouvez le voir sur le visuel ci-dessus, elle inclut :

La bande originale en édition triple vinyle, avec un code de téléchargement numérique ;

Une copie physique du jeu Martha is Dead sur PS5 ;

sur PS5 ; Un boîtier en métal exclusif avec un artwork spécial ;

Un artbook collector à couverture rigide ;

Le livre The White Lady, qui raconte l'histoire horrifique de La Leggenda de La Dama Bianca au centre du jeu ;

Un roman graphique qui raconte les évènements précédant le jeu ;

Un jeu de 22 cartes de tarot avec des artworks uniques, comme dans le jeu ;

Des pièces exclusives ;

Une affiche double-face avec des artworks du jeu ;

Une carte du jeu avec des endroits clés ;

Une planche d'autocollants exclusive ;

Une boîte de présentation ;

Un certificat d'authenticité numéroté ;

Une copie numérique de Martha is Dead pour PC (Steam).



Pour mettre la main sur cette bien belle Collector's Edition, il faudra donc être rapide, et débourser 125 £ tout de même. Par ailleurs, Wired Productions propose la bande originale en vinyles seule, limitée à 500 exemplaires, toujours uniquement sur sa boutique en ligne, contre 50 £. La date de sortie de Martha is Dead est fixée au 24 février 2022 sur PC, PS5, PS4, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à 29,99 € sur GOG.com.