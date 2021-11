Martha is Dead repoussé à 2022 avec une date de sortie précise et une bande-annonce

Martha is Dead ne sera pas un jeu joyeux, le thriller psychologique de LKA, Caracal Games et Wired Productions suivra une jeune femme qui devra encaisser la mort de sa sœur jumelle, en pleine Seconde Guerre mondiale en Toscane. Jusqu'ici, le titre était attendu dans le courant de l'année 2021, mais bien évidemment, il faudra patienter.

Les studios ont profité, encore une fois, des Golden Joystick Awards pour dévoiler une nouvelle bande-annonce de Martha is Dead, dont la date de sortie est désormais fixée au 24 février 2022. En parallèle, les développeurs ont pris la parole sur le blog PlayStation afin de détailler les fonctionnalités de la manette DualSense dans leur jeu. Les joueurs pourront ainsi ressentir les palpitations lorsque la tension monte grace aux vibrations, ainsi que les pas du personnage lorsqu'elle marche sur différents types de terrains. Les gâchettes adaptatives permettront une prise en main immersive de l'appareil photo, tandis que l'Audio 3D plongera entièrement le joueur dans l'ambiance, le haut-parleur de la manette émettra même des sons comme une discussion téléphonique ou un briquet qui s'allume.

Rendez-vous en février prochain pour découvrir Martha is Dead sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.