Martha Is Dead : le thriller psychologique lancé en vidéo, une nouvelle date pour les versions physiques dévoilée

Après une longue attente et un report, Martha Is Dead débarque aujourd'hui sur ordinateurs et sur les consoles de salon de Microsoft et de Sony, du moins dans sa version numérique. Pour rappel, le jeu a été censuré au dernier moment sur PS4 et PS5, les versions physiques et le collector concernant ces plateformes seront donc un peu en retard.

Quoi qu'il en soit, Wired Productions et LKA partagent aujourd'hui la bande-annonce de lancement de Martha Is Dead, rappelant au passage qu'il s'agit d'un « thriller sombre et psychologique » qui nous ramènera en 1944, alors que la guerre fait rage en Italie. Giulia doit enquêter sur le meurtre de sa sœur jumelle Martha, dont le corps a été retrouvé noyé près d'un lac. Luca Dalco, fondateur et directeur général de LKA, commente :

Aux yeux de LKA, Martha is Dead a toujours été l'étape suivante naturelle après The Town of Light. Le jeu s'appuie sur notre signature, à savoir un concept narratif multidimensionnel qui propose une histoire explorant la perte, les relations et la détresse psychologique avec l'hystérie des dernières années de la Seconde Guerre mondiale en arrière-plan. Ça aura été un long voyage pour nous tous chez LKA, une aventure étroitement liée à la campagne qui nous entoure et à son histoire, mais ça en valait la peine.

Leo Zullo, directeur général de Wired Productions, rajoute :

Cette sortie représente une étape importante à la fois pour Wired Productions et LKA. Nous n'avons jamais vu une histoire comme celle-ci, une histoire touchante qui aborde ces sujets comme Martha Is Dead le fait. C'est une histoire importante à raconter et nous pensons que les joueurs s'en souviendront encore bien après la fin du jeu.

Concernant les versions physiques sur PS4 et PS5, leur nouvelle date de sortie est fixée au 10 mars 2022, le retard ne sera pas trop conséquent. Elles comprendront pour rappel le jeu, une pochette réversible, une affiche dépliable recto verso, des autocollants et un jeu de cartes de tarot numérique. Vous pouvez acheter Martha Is Dead à 25,49 € chez Gamesplanet.