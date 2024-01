Martha Is Dead : le jeu d'horreur bientôt adapté en film, premières infos

Wired Productions et LKA ont lancé en 2022 Martha Is Dead, un jeu d'horreur psychologique qui nous plonge dans une Toscane ravagée par la Seconde Guerre mondiale, en 1944, alors que Giulia enquête sur la mort mystérieuse de sa sœur jumelle Martha. Un titre bien accueilli par les joueurs (mais censuré sur PlayStation) qui va prochainement quitter le milieu du jeu vidéo.

Wired Productions et LKA viennent d'annoncer un partenariat avec Studios Extraordinaires pour adapter Martha Is Dead au cinéma. Le studio suédois cofondé par André Hedetoft et Andreas Troedsson, est spécialisé dans les films d'action, d'horreur et de science-fiction, il aura la lourde tâche de retranscrire toute l'ambiance de Martha is Dead sur grand écran, le jeu s'amusant à brouiller la frontière entre la réalisé, les superstitions et la tragédie de la guerre en tenant le joueur en haleine jusqu'au bout de l'aventure. Luca Dalcò, fondateur et directeur de LKA, mais aussi scénariste et designer de Martha Is Dead, commente :

Chaque élément de Martha Is Dead a été créé avec une précision et un soin extraordinaires. La complexité du récit a été méticuleusement planifiée, visualisée et même façonnée dans un souci de qualité cinématographique. Donner vie à cela sous forme de film est un rêve qui devient réalité.

Leo Zullo, directeur général de Wired Productions, rajoute :

La narration captivante et le cadre unique du jeu en font un candidat idéal pour une adaptation cinématographique. Nous sommes ravis de nous associer à Studios Extraordinaires pour créer une expérience cinématographique historique, fusionnant le talent artistique du jeu et du cinéma d'une manière sans précédent.

André Hedetoft et Andreas Troedsson seront les coréalisateurs du film Martha Is Dead, le premier sera également scénariste tandis que le second aura aussi la casquette du directeur de la photographie. Enfin, la production se fera en collaboration avec Luca Dalcò, de quoi rassurer les joueurs. Vous pouvez retrouver le jeu Martha Is Dead à partir de 25,48 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac, GOG.com et Gamesplanet.