Martha Is Dead : le jeu d'horreur psychologique annoncé sur Xbox Series X

Dévoilé l'année dernière, Martha Is Dead était alors attendu uniquement sur PC. Le jeu d'horreur psychologique de LKA et Wired Productions suivra la sœur jumelle de Martha, dont le corps a été retrouvé sans vie en Toscane en 1944, alors que le conflit entre l'Allemagne et les Alliés fait toujours rage.

Mélange d'horreur psychologique et d'aventure, Martha Is Dead confrontera les joueurs face à de nombreuses horreurs, qui sont déjà bien mises en avant dans la nouvelle bande-annonce à découvrir ci-dessus. Développé à l'aide de l'Unreal Engine 4, le titre de LKA ne sera cependant pas réservé aux ordinateurs, le studio a annoncé cette semaine que Martha Is Dead sortira également sur Xbox Series X.

Il faudra cependant être patient, Martha Is Dead n'est pas attendu avant 2021, sur PC et donc Xbox Series X.