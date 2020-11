Martha Is Dead : des versions PS5 et PS4 annoncées en vidéo

LKA et Wired Productions ont dévoilé l'année dernière Martha Is Dead, un jeu d'horreur psychologique alors attendu uniquement sur PC. Les studios ont quand même annoncé des versions Xbox Series X et S et Xbox One cet été, mais aujourd'hui, ils sont de retour avec une autre bonne nouvelle.

Eh oui, c'est lors des Golden Joystick Awards 2020 que LKA et Wired Productions ont dévoilé une nouvelle bande-annonce de Martha Is Dead, annonçant que le jeu d'horreur sortira également sur PlayStation 5 et PS4 l'année prochaine. Leo Zullo, directeur général de Wired Productions, commente :

Maintenant que les joueurs ont accès aux consoles de nouvelle génération, c'est absolument génial de voir Martha is Dead prendre forme aussi bien sur les systèmes PlayStation que les consoles Xbox. Le jeu tire parti du savoir-faire des développeurs de LKA en matière d'expériences narratives profondes sur plusieurs niveaux, et a toujours été prévu pour être un titre multiplateforme qui montre ce dont un studio indépendant est capable sur PC et consoles de nouvelle génération.

Luca Dalco, fondateur et directeur général de LKA, rajoute :

Martha is Dead représente une nouvelle étape pour LKA. Il s'agit d'un jeu qui profite aussi bien de la puissance brute des PC et consoles nouvelle génération que de tout ce que nous avons appris pendant le développement de The Town of Light. Martha is Dead est une évolution dans la narration psychologique, et nous sommes plus motivés que jamais pour concevoir un monde prenant et aux nombreux retournements de situation que les joueurs pourront explorer en 2021.

Vous l'aurez compris, Martha Is Dead compte bien redonner un vent de fraîcheur au genre du survival horror psychologique, mais il faudra attendre l'année prochaine pour découvrir le jeu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X et S.